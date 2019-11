Co on zrobił? Polski raper oskarżony maltretowanie partnerki! Ponoć miał ją bić, dusić i ciągnąć za włosy po podłodze!

Jeżeli prawdą są słowa byłej dziewczyny popularnego rapera, to Kartky ma poważny problem. Wiktoria Cwynar oskarżyła rapera o przemoc psychiczną i fizyczną. Muzyk miał m.in. ciągać po ziemi za włosy, bić, rzucać przedmiotami i dusić!

O samym maltretowaniu przez rapera Kartky, czyli Jakuba Jankowskiego opisała sama Wiktoria Cwynar, która o swoim horrorze poinformowała na swoim profilu instagramowym.

– Najbardziej straciłam wiarę, jak po całej nocy piekła w Miediwe w 2018 roku wykonał pijany ponad 100 połączeń z mojego telefonu, który mi zabrał, do mojej mamy, rozłączając się co chwilę, przez co ta biedna kobieta nie wiedziała, czy jestem cała, czy zostałam porwana, czy żyję. Ciąganie za włosy po podłodze, bicie, rzucanie we mnie przedmiotami, aż wreszcie duszenie- pisze Cwynar na swoim Instagramie.

– To musiało być słychać. Udało mi się wybiec z pokoju nad ranem do pokoju obok do przedstawiciela artysty. Rycząc, drąc się, złapałam się jego ramienia i pamiętam, że usłyszałam, że on idzie z pokoju, więc od razu mówiłam: “zabierz mnie stąd, bo on mnie zabije, pomóż mi, błagam, zabierz mnie stąd”. Podszedł, zszarpał mnie ze swojego kolegi, na co on powiedział: “to są wasze sprawy, załatwiajcie to sobie sami”. I piekło trwało dalej – opisuje na Instastory modelka.

By pokazać ludziom, że mówi prawdę, modelka opublikowała zdjęcie notatki medycznej sporządzonej przez pracownika katowickiego pogotowia.

“Pacjentka pod wpływem alkoholu (wypiła 2 drinki), pobita przez swojego chłopaka pięściami po głowie, brak widocznych urazów. Zgłasza dolegliwości bólowe głowy” – napisano w szpitalnej notatce.

Kobieta opublikowała w sieci screeny z rozmów z raperem, a następnie napisała:

– Wiem, że mogę teraz zostać pozwana do sądu o zniesławienie. Wiem, że mogę zostać oczerniona, moja kariera fotomodelki zniszczona – wielokrotnie słyszałam, że jeśli ujawnię jakiekolwiek informacje, już nigdy z nikim nie zrobię zdjęć. Nie napisałam swoich postów z chęci zemsty ani potrzeby “zaistnienia”. Napisałam to dla własnego zdrowia psychicznego, ponieważ jeśli osoba publiczna robi coś złego, to przestaje to być kwestią prywatną – powiedziała modelka.

Kartky odpowiedział na zarzuty Wiktorii, publikując post w swojej facebookowej grupie outside of society. Jednak raper usunął już wpis. Jednak jak wiadomo w internecie nic nie ginie.

– Wariaty. Choroby się leczy. Jeśli miałbym dyskutować to serio – nie uwierzylibyście mi. Jeśli miałbym zacząć dyskutować ponownie to po pierwsze – żadne z was moim zdaniem nie jest predysponowane do tego, żeby jakkolwiek domagać się jakichkolwiek wyjaśnień, a dwa – nie mam zamiaru gadać z jakimiś randomami, nie o swoim życiu. – miał napisać raper na swoim Facebooku.

Źródło: Instagram/ Facebook/Super Express