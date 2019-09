Magdalena Ogórek wybucha w TVP. Widzowie są zaszokowani! [WIDEO]

Magdalena Ogórek, była kandydatka SLD na prezydenta jest obecnie gwiazdą programu w polskiej telewizji publicznej. Ostatnio gościem jej programu była Katarzyna Lubnauer – posłanka Nowoczesnej.

Ogórek od samego początku była bojowo nastawiona do swojego gościa. Na każdym kroku podkreślała, że program będzie prowadzony na jej zasadach i Lubnauer ma się do nich zastosować.

– To ja prowadzę ten program, i to ja zadaję pytania, a nie pani, tak? – mówiła uniesionym tonem prowadząca. Posłanka Nowoczesnej nie chciała pozwolić na takie traktowanie swojej osoby. – Na tym polega program, że zadaje się pytania i pozwala gościowi na nie odpowiedzieć” – odpowiedziała Lubnauer. Niestety dalej sytuacja tylko się zaogniła.

– Urządziłam pani taką rzeczywistość, jaką mają posłowie PiS w TVN24. Nie podoba się pani? – prowokowała posłankę Magdalena Ogórek.

– Wie pani, jaka jest różnica? Pani pracuje w instytucji, w której pani płacą z publicznych pieniędzy. 1,5 mld zł jest wydatkowanych na tę telewizję – Lubnauer nie dawała za wygraną. Prowadząca wytrącona z równowagi zapomniała chyba, że program emitowany jest w każdym domu w Polsce.

– Taka telewizja, jak w poprzednim kształcie, to się pani pewnie bardzo podobała, prawda? Taka była fantastyczna? – Ogórek brnęła dalej utartą przez siebie ścieżką. – Akurat nie byłam nigdy w PO, ale podobało mi się to, że nie była tak jednostronna jak obecnie. W tej chwili za każdym razem, kiedy mowa jest o opozycji, następuje to w sposób hejterski – Lubnauer nie dała wytrącić się z równowagi.

Na sam koniec programu posłanka Nowoczesnej zarzuciła Ogórek, że ta bardzo szybko z poglądów lewicowych przeskoczyła w obronę ideologii PiS. Prowadząca oburzyła się, że “jest dziennikarzem niezależnym” czym rozbawiła widzów.