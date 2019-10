Nagranie 16-letniego Dawida Podsiadło w sieci! Jego występ w konkursie piosenki porwał tłumy? [WIDEO]

A to numer. Do sieci wyciekło naganie jak 16-letni Dawid Podsiadło śpiewa na konkursie Piosenki Anglojęzycznej Let’s Sing a Song. Był bardzo zestresowany. Jak wypadł?

Dawid Podsiadło jest jednym z najbardziej słuchanych i lubianych artystów w Polsce. Wystarczy napisać, że jego płyta “Małomiasteczkowy” w 2018 roku, była najczęściej kupowanym albumem w Polsce.

Jednak każdy artysta stawia pierwsze kroki, zanim stanie się sławny. Teraz do sieci wyciekło nagranie z 2009 r. kiedy to Dawid Podsiadło, brał udział w Konkursie Piosenki Anglojęzycznej Let’s Sing a Song.

16-letni Podsiadło, widać, że mocno zestresowany, zaśpiewał piosenkę Wonder z repertuaru Oasis oraz How to Save a Live. Widać, że już wtedy miał chłopak talent.

Wam podoba się wytęp młodego Podsiadły?

Źródło: YouTube / Alaluna.pl