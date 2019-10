Przetakiewicz zachęca do odwiedzenia La Manii! Była Kulczyka zachwala swój butik: “Są nowe drzwi” [VIDEO]

Joanna Przetakiewicz przekonuje, że montaż nowych drzwi w butiku przy Moliera 2 znacząco ułatwia trafienie do wieszaków z nową kolekcją i nie trzeba będzie błądzić w poszukiwaniu. – Od razu wchodzicie na La Manię – cieszy się na Instagramie była dziewczyna Jana Kulczyka.

Joanna Przetakiewicz, była dziewczyna najbogatszego Polaka, dziewięć lat temu, pod wpływem inspirującej rozmowy z Karlem Lagerfeldem, postanowiła stworzyć własną markę modową. Jej ówczesny partner, Jan Kulczyk, nie tylko odniósł się ze zrozumieniem do jej aspiracji, lecz także wsparł nowy projekt pod względem finansowym.

Być może chciał w ten sposób wynagrodzić Joannie fakt, że nigdy się z nią nie ożenił, a podobno było blisko. W każdym razie Przetakiewicz wyznała w jednym z wywiadów, że „byli małżeństwem pod prawem szwajcarskim”, jednak ostatecznie wyszło na jaw, że tylko zawarli związek partnerski, uznawany na terenie tego kraju.

Zresztą z czasem, gdy Przetakiewicz wpadła w wir nowych obowiązków, oddalili się od siebie. Pozostali jednak w relacjach przyjacielsko-biznesowych do śmierci miliardera w lipcu 2015 roku.

Kierowana przez Joannę marka modowa La Mania odniosła sukces, chociaż, jak wyszło na jaw w drugim sezonie programu “Azja Express”, jej założycielka nie potrafi nawet szyć. W reality show TVN-u z uporem przekonywała, że nie jest to umiejętność niezbędna projektantowi.

W środę Przetakiewicz zaprezentowała nową odsłonę swojego firmowego butiku pod najmodniejszym w Warszawie adresem: Moliera 2. Na filmiku zamieszczonym na Instastory zachęca do odwiedzin, zachwalając świeżo zainstalowane drzwi, które doprowadzą kupujących wprost do wieszaków La Manii. No, może trochę wiać, ale przynajmniej nie trzeba będzie błądzić po całym sklepie…