Robert De Niro nie zna litości. Pozwał byłą pracownicę i chce od niej milionów! Powód? Oglądała seriale…

Robert De Niro jak ktoś zajdzie mu za skórę, nie zna litości. 76-letni aktor, mimo ogromnej fortuny, nie ma zamiaru odpuścić jednej ze swoich dawnych pracownic. Żąda od niej astronomicznej kwoty, ponad 24 miliony złotych odszkodowania. Wszytko przez jej zamiłowanie do seriali.

Jak podają amerykańskie media, aktor wypowiedział swojej byłej pracownicy otwartą wojnę. Pozwał ją na 6 milionów dolarów. Chase Robinson zajmowała w firmie Canal Productions, należącej do aktora, stanowisko wiceprezesa ds. produkcji oraz finansów.

Jak podał portal Variety, kobieta miała wydawać ogromne ilości firmowych pieniędzy m.in. na hotele, podróże i drogie restauracje. Co już miało doprowadzić kultowego aktora do furii, to jej zamiłowanie do oglądania seriali w godzinach pracy.

Portal Variety podał, że w ciągu dwóch lat kobieta wydała ponad 20 tysięcy dolarów na posiłki i 32 tysiące dolarów na taksówki!

W trakcie godzin pracy miała notorycznie oglądać seriale na platformie Netflix. W ciągu czterech dni obejrzała ponoć 55 odcinków Przyjaciół, następnie, w ciągu czterech kolejnych 20 odcinków Bogatych bankrutów oraz 10 odcinków Schitt’s Creek. Teraz

Źródło: Variety.com