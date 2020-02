Oto najdroższa irlandzka whisky! Jej cena zwala z nóg [FOTO]

Oto najdroższa irlandzka whisky! Powstawała przez 45 lat. Jej cena to prawdziwy obłęd, wynosi bowiem 40 tys. dolarów (ok. 158 tys. zł).

Najdroższa irlandzka whisky pochodzi z hrabstwa Cork na południu kraju. Co sprawia, że jej cena to aż 40 tys. dolarów?

Jak podaje CNN, whisky wyprodukowano w gorzelni Old Midleton Distillery w mieście Midleton. Zakład ten jednak zamknięto w 1975 r. Pozostały po nim budynki i urządzenia, a także kilka beczek z whisky.

Po 45 latach odnaleziono beczki i otwarto je. W ten sposób powstała limitowana seria Midleton Very Rare Silent Distillery Collection. Wystarczyło to na produkcję 48 butelek. Co ciekawe, butelki te wydmuchano ręcznie.

Trunek zawiera 51,2% alkoholu. Whisky będzie sprzedawana cyklicznie do 2025 r. Wówczas to przypadnie 200. rocznica powstania Old Midleton Distillery.

Zdecydowana większość butelek trafi na rynki kilku państw. Będą to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Irlandia oraz Francja.