Uważaj na TĘ wędlinę z Biedronki! Produkt może być skażony groźną bakterią

Główny Inspektorat Sanitarny, w ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności, poinformował we wtorek o wycofaniu partii produktu “Boczek wędzony” Kraina Wędlin. Powodem jest wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes. Produkt sprzedawany jest przez sieć marketów Biedronka.

Wycofaniu podlega produkt “Boczek wędzony” Kraina Wędlin. Jego producentem jest Goodvalley Sp. z o.o., ul. Młyńska 43b, 77-320 Przechlewo. A dystrybutorem Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn, czyli właściciel sieci sklepów Biedronka.

Wycofywana partia ma numer 242.130649/73 i termin przydatności do spożycia 12.07.2020 / 13.07.2020

Sanepid podał, że firma Goodvalley Sp. z o.o. oraz Jeronimo Martins Polska rozpoczęły procedurę wycofania z obrotu handlowego wskazanej partii produktu niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niewłaściwych wynikach badań produktu. Informacja dla klientów zostanie zamieszczona w sklepach, w których sprzedawano artykuł.

Spożycie produktu zanieczyszczonego Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Jest ona szczególnie groźna dla kobiet w ciąży i osób z osłabioną odpornością.

Co robić jeśli mamy produkt w swojej lodówce? Jeśli pochodzi on z wymienionych wcześniej partii to należy go wyrzucić, albo zwrócić do sklepu. Jeśli zauważymy objawy wskazujące na listeriozę, powinniśmy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Jakie to objawy? U kobiet w ciąży po ok. 3 tyg inkubacji występują objawy grypopodobne, albo zakażenie dróg moczowych. Może to prowadzić nawet do poronień.

U osób starszych może dojść do zapalenia opon mózgowych, mózgu albo sepsy.

U zdrowych, dorosłych osób zwykle nie występują objawy zakażenia.

Źródło: PAP, Fakt.pl