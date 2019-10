Borys Szyc w końcu się żeni! Wszystkich zaskoczy wesele, którego ma w ogóle nie być…[FOTO]

View this post on Instagram

Granie w teatrze było zawsze moim największym marzeniem, które spełniło się po dostaniu angażu w Teatrze Współczesnym prawie 18! lat temu…teatr to zapach, to niewiadoma , to ucieczka i bezpieczna przystań. To niepewność i strach. Udręka i ekstaza. To spotkanie z Wami w najbliższy sposób na jaki mnie stać. To stanięcie w prawdzie, nie zawsze przyjemnej. To niekończąca się nauka. Żyj i rozkwitaj kochany Teatrze wiecznie. #dzieńteatru #teatr #najwiekszaprzygoda #sposobnażycie #sztuka #performance #kochajcieteatr #kochajcieartystów