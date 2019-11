Durczoka już dawno nie ma, a stoły w TVN dalej up…strzone. Rurku, pomóż! [FOTO/VIDEO]

Bałagan, kurz, akcesoria niezwiązane z pracą, a do tego brud. Cała Polska żyła nerwami Kamila Durczoka, gdy ten w niewybrednych słowach skomentował stół, przy którym miał właśnie pracować – wchodzić na żywo z “Faktami”. Z zewnątrz wylała się fala goryczy, że tak nie wypada, nie można w ten sposób traktować ludzi. A można kogoś posadzić przy brudnym stole?

– Rurku? A, to dobrze, że mnie słuchasz. Kto odpowiada za to, jak to wygląda w tym studiu? Ta… Nie wkur***j mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upie***lony stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten je***y przerywnik, który jedzie z góry, to się jeszcze to jakoś ku**a uchowało i ludzie tego nie widzą! Może by ktoś ruszył dupsko po prostu i to wyczyścił? A jak tu będzie gówno leżało na stole, to je też pokażesz czy będziesz protestował?! – te słowa Kamila Durczoka tuż przed Faktami TVN pamiętają wszyscy.

Okazuje się, że kolejna afera ze stołem wisi na włosku. Tym razem nie jest to studio, które zaraz obejrzą miliony Polaków, ale jest w tym jakiś fragment wspólny, mianowicie oba meble należą do TVN-u i oba znajdują się w budynku stacji. Czyżby TVN Discovery Polska oszczędzał na sprzątaczkach? A może po prostu zatrudnia niekompetentnych ludzi?

Filip Chajzer chwali się nieładem na stole swojej asystentki. Jak widać na zdjęciu, szeroka gama różnego rodzaju akcesoriów zajmuje większą część mebla. Całą sytuację, młody dziennikarz ubrał w żart, sugerując iż jest to zawartość torebki jego pracownicy, która rzekomo szukała tic-taca swojemu przełożonemu.

Z pewnością to tylko chwilowy nieład. Tuz po zrobieniu tego zdjęcia na pewno pojawił się pan Rurek i wszystko posprzątał 😉