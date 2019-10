Edyta Górniak może spać już spokojnie. Piosenkarka wygrała z byłymi teściami w sądzie [FOTO]

Edyta Górniak ma teraz sporo na głowie. Oprócz nowego programu “My Way”, stresu związanego z prowadzeniem samochodu i przepisami ruchu drogowego, artystka musiała walczyć w sądzie z byłymi teściami. Rodzice Krupy grozili jej, że jeśli nie dostarczy im wnuka, będzie zmuszona do zapłacenia kary. Piosenkarce udało się jednak wygrać sprawę.

Po rozwodzie z Dariuszem Krupą, jego rodzice zażądali możliwości widywania wnuka. Górniak musiała go wozić na regularne comiesięczne spotkania z dziadkami. Do tego sąd pierwszej instancji ustalił, że Allan musi raz w tygodniu do nich dzwonić.

Sprawa o widywanie się z wnukiem wpłynęła do sądu zaraz po aresztowaniu byłego męża artystki, który obecnie odsiaduje wyrok za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem środków odurzających. Mimo przegranego procesu, Górniak próbowała się odwoływać od wyroku.

Sąd zdecydował, że 15-letni chłopak jest zdolny do samostanowienia. Allan może sam decydować, czy chce się spotkać z dziadkami, czy nie. Przed ostatecznymi postanowieniami sądu, w razie niestawienia się wnuka w konkretnym terminie w domu rodziców Darka, Edyta musiała przelewać na ich konto 800 zł. Kwota ta rosła z każdym nieprzybyciem chłopca.