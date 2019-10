Jak mieszka Król TVN-u? Wnętrza Kuby Wojewódzkiego robią wrażenie! [FOTO]

Kuba Wojewódzki jest powszechnie znany ze swojego czerwonego Ferrari. Dziennikarz lubi przepych i drogie “zabawki”. Jednak nie dotyczy to jedynie luksusowych samochodów. Showman pokazał, jak mieszka. Nic dziwnego, że tak wiele kobiet chce zostać w tych wnętrzach na noc.

Wszystkich zastanawiają wille, apartamenty i mieszkania “gwiazd”. Nie każda z nich pozwala przekroczyć tę intymną strefę mediom. Wojewódzki jednak należy do tego grona celebrytów, którzy lubią się chwalić tym, co mają. Dlatego, jak na króla przystało, bez oporów pokazał swój “pałac”.

Kuba nie uchodzi za wiernego mężczyznę i to nie tylko w kwestiach miłosnych. Lubi on dość często zmieniać mieszkania. Co kilka lat przeprowadza się do innego apartamentu, jednak każdy z nich jest równie ekskluzywny i sztampowy. Za równowartość jednego przedmiotu dekoracyjnego mógłby wykarmić jakieś małe miasteczko!

Prowadzący hit TVN-u, który nosi tytuł taki sam, jak jego nazwisko, dość sporo zarabia, nie tylko w stacji, lecz także w social mediach. Za jeden sponsorowany post otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 200 tys. zł.

Pod zdjęciem salonu Wojewódzkiego nie brakowało zarówno pozytywnych komentarzy, chwalących wyczucie smaku i stylu mężczyzny, jak i tych negatywnych, które jawnie oskarżały go o snobizm i zbytnie obnoszenie się ze swoim majątkiem.