Magdalena Adamowicz wiedzie prym na salonach dzięki tragicznej śmierci małżonka. Wdowa bawi się z arystokracją [VIDEO. FOTO]

Ubiegły tydzień był pełen emocji. Ogromne wzruszenie towarzyszyło mi podczas uroczystości wręczenia prestiżowej Nagrody Księżnej Asturii przyznawanej przez Fundación Princesa de Asturias dla @gdansk_official w kategorii Zgoda. Wieloletnia praca Pawła, ale również gdańszczanek i gdańszczan została nagrodzona. Gdańsk jest nie tylko miastem symbolem w historii, ale także dzisiaj, w bieżącej polityce realizuje ideały solidarności, godności drugiego człowieka i stawania po stronie wolności i wartości demokratycznych. Jest miastem zgody, porozumienia, przykładem wrażliwości na cierpienie, solidarności, obrony wolności i praw człowieka oraz wyjątkowej hojności. Te wszystkie wartości są uosobieniem działalności mojego męża. #PawełAdamowicz #nagroda #Asturia #Oviedo #Concordia #Zgoda #MiastoGdańsk #Hiszpania #Spain