“Miłość, miłość u Ibisza”, czyli Sławomir w “Demakijażu” [VIDEO]

Niedzielny gość programu “Demakijaż” zaskoczył wszystkich widzów stacji “Polsat Cafe”. Sławomir, gwiazda muzyki disco polo udzieliła szczerego wywiadu Krzysztofowi Ibiszowi. Artysta pojawił się wraz z Kajrą, czyli Magdaleną Kajrowicz, swoją żoną. To właśnie dla niej powstał największy hit 2017 roku.

Sławomir Zapała od razu po rozpoczęciu swojej kariery wbił się na szczyty list przebojów. Tego typu historii nie ma zbyt wiele. Nagle spełnił się jego sen. Wcześniej pracował jako aktor, konferansjer, showman. Jednak nikt o nim nie słyszał, a już na pewno nie aż tylu i nie aż tyle, co po premierze jego singla “Miłość w Zakopanem”.

Od połowy 2017 roku jego utwór bił rekordy popularności, miażdżąc pozostałe hity disco polo. Trudno było sobie wyobrazić Sylwestra 2017/2018 bez tej piosenki. Sława Sławomira trwa do dziś. Wokalista ma nadal pełny kalendarz i zaplanowaną masę koncertów.

Jako jeden z nielicznych piosenkarzy, w ciągu wigilii noworocznej potrafi zaśpiewać w kilku miejscach. Jego koncert przyćmił Louisa Fonsi’ego, a nawet Zenka Martyniuka. Jego nazwisko za każdym razem zapewnia pełną publikę.

W “Demakijażu” opowiedział o swoich początkach z Magdą. Oboje nie pałali do siebie ogromnym uczuciem. Z pewnością to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Jak stwierdzili, oboje zmienili się na przestrzeni lat i to na dobre. Teraz są uważani za najszczęśliwsze i najlepiej dobrane małżeństwo polskiego show biznesu i muzyki dance.