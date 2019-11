Paddymania ma zawładnąć Instagramem. W całą akcję zamieszany jest znany polski aktor

Najprościej zrobić kampanię w mediach społecznościowych, zwłaszcza wtedy, kiedy jest się gwiazdą i ma się ogromne zasięgi. Można wówczas liczyć na większy odzew i wielki sukces inicjatywy. Na takie poprawcie liczy właśnie Mateusz Damięcki. Aktor wierzy, że fani go nie zawiodą.

Damięcki promuje pianistę, kompozytora, a przede wszystkim wybawcę. Mowa o Ignacym Janie Paderewskim. Artysta rozpoczął instagramową kampanię z prośbą do społeczeństwa o dodawanie selfie z #PADDYMANIA, by upamiętnić tego wybitnego Polaka i złożyć mu hołd za ogromne zasługi dla naszej Ojczyzny.

Aktor nawiązał do dzisiejszego święta, gdyż Paderewski był działaczem niepodległościowym. Jego działalność polityczna przeszła do historii, ponieważ to za jego sprawą doszło do podpisania traktatu wersalskiego przez prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona.

Na mocy tego dokumentu Polska odzyskała niepodległość, której 101. rocznicę dziś obchodzimy. Damięcki nie zasłynął jak dotąd z działalności politycznej, jednak swoim zachowaniem pokazał, jak bardzo szanuje i celebruje wolność swojej ojczyzny.

Mateusz namawia swoich obserwatorów, aby przyłączyli się do akcji i upamiętnili wielkiego człowieka, który do końca starał się zbawić Polskę. Wielki kompozytor, polityk, mąż stanu i wybitny pianista to tylko połowiczny opis sylwetki bohatera.