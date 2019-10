Paweł Małaszyński stawia małego Franka na nogi! Aktor zebrał już niezłą sumkę, ale nadal dużo brakuje

Paweł Małaszyński od tygodnia prosi fanów o pomoc. Mały Franek ma poważny problem i potrzebuje operacji, która pomoże mu stanąć na nogi. 10 listopada chłopiec musi przejść zabieg, a jego rodzice mają do tego czasu zapłacić 300 tys. zł. Mimo wielu datków i akcji charytatywnych na rzecz Franka, nie udało się jeszcze uzbierać pełnej sumy.

Do akcji włączyło się wiele gwiazd, które bezpośrednio lub poprzez dary na licytację wspomogły chłopca. Paweł Małaszyński również postanowił wystawić koszulkę swojego zespołu “Cochise” z napisem “118”, czyli tytułem jednej z płyt grupy.

23 października odbędzie się wielka licytacja w rodzinnym mieście aktora i wokalisty, Białymstoku. W Galerii Handlowej Atrium Biała, mieszkańcy miasta będą mogli wylicytować fanty przekazane przez zaangażowane w pomoc gwiazdy oraz inne osoby chcące przyczynić się do operacji Franka.

Z ostatniego postu Małaszyńskiego wynika, że brakuje jeszcze 16 tys. zł. W porównaniu z kwotą, jaka była potrzebna jeszcze tydzień temu, jesteśmy pełni podziwu dla hojności darczyńców. Mamy nadzieję, że uda się zebrać całą sumę do dnia operacji. Zachęcamy was do pomocy.