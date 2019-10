Prokuratura przesłuchała Ewę O. – świadek śmierci Woźniak-Staraka. Kto stał za sterami łodzi miliardera

Piotr Woźniak-Starak, syn jednego z najbogatszych Polaków, utonął w jeziorze Kisajno. Do zdarzenia doszło w nocy 18. sierpnia bieżącego roku. Niejasne były okoliczności jego śmierci. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie. Jak udało się ustalić, z mężczyzną płynęła Ewa – 27-latka, którą Piotr miał odwozić do domu. Prokuratura w Olsztynie przesłuchała ją na okoliczność tragedii

Śmierć znanego producenta, będącego jednocześnie pasierbem miliardera, wstrząsnęła całym krajem. Spekulacjom nie było końca. Zwłaszcza, gdy się okazało, że na motorówce znajdowała się jeszcze jedna osoba.

Kelnerce z pobliskiej restauracji udało się przeżyć. Przerażona dziewczyna o własnych siłach dopłynęła do brzegu, gdzie otrzymała pomoc medyczną. Poszukiwania ciała zaginionego Piotra Woźniaka-Starak trwały pięć dni.

Prokuratura Okregowa w Olsztynie przesłuchała 27-letnią Ewę O. Próbowano ustalić kto owej feralnej nocy stał za sterami łodzi. Jak się okazało to Piotr Woźniak-Starak prowadził motorówkę. Miał on 1,7 promila alkoholu we krwi i aż 2,7 promila w moczu. Mężczyzna zginął wskutek uderzenia głową w śrubę.Kobieta została przesłuchana w charakterze świadka. Nie postawiono jej żadnych zarzutów.

Piotr Woźniak-Starak, jako producent filmowy był znany na całym świecie. Na jego pogrzebie zjawiło się wielu żałobników z za granicy. Rodzina producenta zadecydowała, że prochy zmarłego zostaną przewiezione do posiadłości, w której spędzał czas tuż przed śmiercią.