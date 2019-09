Przerażające nagranie! Ślub 10-latki z 22-letnim mężczyzną. Cały świat wstrząśnięty! [VIDEO]

Do sieci wypłynęło nagranie, które wstrząsnęło całym światem. Na wideo widać 10-letnią dziewczynkę, która została zmuszona do poślubienia 22-latka. Sprawą zajął się irański sąd.

Na nagraniu widnieje 10-letnia dziewczynka i 22-letni mężczyzna siedzący obok. Widok ten jest porażający i obrzydliwy. Różnica wieku jest na tyle duża, że obraz ten przypomina ojca z córką, a nie nowożeńców. W oddali słychać słowa kapłana, para trzykrotnie potwierdza przysięgę małżeńską. Nagle słychać oklaski zebranych gości, którzy są zachwyceni wydarzeniem.

Irańskie prawo zezwala na ślub już 13-letnich dziewczynek. Jest to niezrozumiałe dla naszego i nie tylko naszego kręgu kulturowego. W Polsce 13-latki uważane są za dzieci i również tak traktowane. Obcowanie płciowe z dziewczynką w tym wieku jest karane i sądzone jako pedofilia.

Często w tym wieku dziewczynki nie są jeszcze w pełni wykształcone płciowo, nie mówiąc o dojrzałości emocjonalnej. Na nagraniu widać, jak malutka dziewczynka wyciera łzy rozpaczy i jest przerażona. Nie ma nikogo, kto mógłby ją stamtąd zabrać i uratować.

Cały świat jest oburzony nagraniem. Nie chodzi tu tylko o wiek dziecka, ale również o prawo, które dopuszcza również na małżeństwa dorosłych mężczyzn z 13-letnimi dziećmi. Sprawa wywołała tyle kontrowersji, że postanowił interweniować sąd.

Ceremonia zaślubin została unieważniona przez irański sąd irańskiej prowincji Kohgiluje wa Bujerahmad, ze względu na to, że dziewczynka była na to za młoda o 3 lata! Tak, o 3 lata. Zarzuty zostały przedstawione kapłanowi, rodzinie i “panu młodemu”. 22-letniemu mężczyźnie grozi od sześciu miesięcy do dwóch lat pozbawienia wolności, za naruszenie art. 50 irańskiego prawa rodzinnego.

– Byłem właśnie w jej szkole, a odkąd film został opublikowany, zadaję pytania zaufanym osobom z sąsiedztwa i duchownemu, który poprowadził ceremonię ślubnej – relacjonował Naser Mokhtari, szef Biura Opieki Społecznej w Bahmai, w prowincji Kohgiluje wa Bujerahmad w Iranie, gdzie odbył się ślub.

