Była uczestniczka “Top Model” szczerze o finale: “Pierwszy raz wygrał ktoś komu kibicowałam” [FOTO]

Top Model to nie tylko program modowy. To miejsce, w którym można nawiązać przyjaźnie na wiele lat. To również szansa na to, aby przed uczestnikami otworzyły się drzwi do wielkiego świata, nie tylko mody, lecz także mediów.

Po zakończeniu programu wielu uczestników pozostaje w kontakcie nie tylko ze sobą nawzajem, lecz także z ulubionymi jurorami, czy prowadzącym Michałem Pirógiem. Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu przez ponad 12 tygodni spędzają ze sobą czas dzień w dzień. Jest to wyśmienita okazja do tego, by się zaprzyjaźnić.

Programu wcale nie trzeba wygrać, aby rozpocząć wielką karierę. Dzięki samemu udziałowi uczestnicy zyskują wielką popularność, a tym samym kontrakty z firmami reklamowymi, a nawet wielkimi domami mody.

Istnieją też przypadki, w których „Top Model” stanowi dla uczestników jedynie „trampolinę” do wielkiego świata mediów, a po programie byli uczestnicy wykorzystują tylko uzyskaną popularność. Dokładne tak stało się w przypadku uczestniczki 7. edycji, Żakliny Ta Đinh.

Dziewczyna założyła kanał na YouTube i rozpoczęła karierę muzyczną. Nie związała się na stałe z modą i pokazami, jednak zawsze gdy tylko ma okazję, bardzo czule wspomina swój udział i wie, że dziś zawdzięcza programowi bardzo dużo.

Wczorajszy finał był więc dla niej z pewnością wielkim wydarzeniem, co jest równoznaczne z tym, że nie mogło jej zabraknąć na widowni. Jak się okazuje, Żaklina miała nawet swojego faworyta, któremu kibicowała od samego początku edycji. Był to nie kto inny, jak Dawid Woskanian, który zwyciężył program.

Czy sympatia do konkretnie tego uczestnika wynikać mogła z ich wspólnej sesji, która odbyła się w jednym z odcinków? Przypomnijmy, że Ci dwoje dobrali się w parę, aby odegrać romantyczną scenkę, którą na całe szczęście uwiecznił Marcin Tyszka.

Po emisji ostatniego, finałowego odcinka, Ta Đinh postanowiła podzielić się zdjęciem ze swoim faworytem, a tym samym pogratulować mu wygranej. Zdradziła, że od wielu lat bacznie śledzi losy uczestników, jednak jest to pierwszy raz, kiedy wygrał ktoś, komu kibicowała całym sercem!