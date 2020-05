Była żona Cezarego Pazury pozuje NAGO w ciąży. Wygląda oszałamiająco [FOTO]

View this post on Instagram

This is an exceptional photo from my session with @weronika.olena 💖 Exxeptional because it will be on a cover of a book about difficulties on the way to become a Mother, hard and long fight with a beautiful happy end 💕 It is not an extraordinary story- it is story of so many mothers-to-be, so many of you … I heard so many of them… and saw so many beautiful babies – the „happy ends” 💓 so if you struggle, if you loose faith, if you have doubts… Please don’t! #maternitysession #maternityphotography #maternityphotoshoot #maternityphotographer #maternityphotos #maternitypictures #sesjaciazowa #sesjabrzuszkowa #fotografciazowy #fotografbrzuszkowy #fotografwarszawa #fotografwilanow #przyszlamama #rodzew2020 #bedemama #jestemwciazy #macierzynstwo #ciaza #29tc #30tc #pregnancysession #pregnancyphotographer #pregnancyphotoshoot #martaponsko #ponskoportraits #creativepregnancyphotos #pregnantandperfect #pregnantandsexy #ponskophotography #bestpregnancyphotos @martaponsko