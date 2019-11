Czy w końcu nie będzie jedynym facetem w domu? Tabloid zdradził jak wielkie zmiany zajdą w życiu Borysa Szyca [FOTO]

View this post on Instagram

To moja trzecia ciąża. Od ostatniej minęło 8 lat i nie bardzo interesowały mnie w czasie tematy bobasowe. Myślałam, że jak będę w kolejnej ciąży, to nie będzie mnie ten temat zbytnio pochłaniać, no bo przecież przerabiałam to już dwa razy, mam sporo zajęć i innych tematów do ogarniania z moimi dorastającymi córkami, a poza tym… przecież ja już wszystko wiem! Jednak mam wrażenie, że ktoś mi coś wstrzyknął, ktoś zrobił zasadzkę na mój mózg i proszę bardzo – poległam! Śledzę profile z ubrankami, wystrojem pokoików, zabaweczki i kocyki. Pochłania to 80% mojej uwagi. 🤷🏼‍♀️🤰🏼 Postaram się za bardzo tu nie spamować ciążą, ale ten temat będzie tu obecny, bo to jest teraz moje życie i moje emocje i najważniejsza dla mnie sprawa. No i tak teraz wyglądam 🤰🏼Mój profil na te pare miesięcy pewnie lekko się zmieni. Ale nie martwcie się, kiedyś wrócę stara ja, po prostu z trójką dzieci 😉 No dobra… palec pod budkę która Pani rodzi w 2020 swojego dzidziusia? Zapoznajmy się 😍🤰🏼 #rodzew2020 #ciąża #brzuchatka 📸 @sr.swarovski 😘😘😘