Dawid Woliński grozi Joannie Krupie… prezentami: “Będzie musiała wstawić nową szafę” [FOTO]

Dawid Woliński i Joanna Krupa przyjaźnią się od lat. Projektant wyznał, że bardzo mu brakowało przyjaciółki podczas ostatnich odcinków ósmej edycji “Top Model”, a zwłaszcza w finale. Nie było jednak innego wyjścia.

Krupa, która 2 listopada została mamą, nie wyobrażała sobie zostawienia córeczki w Los Angeles, a lekarze stanowczo wybili jej z głowy pomysł zabrania niespełna miesięcznego dziecka w 13-godzinną podróż samolotem do Polski.

– Mi zawsze Asi brakuje, ale rozumiem absolutnie jej wybór i to było podyktowane ważną sytuacją rodzinną – przypomina projektant w rozmowie z „Faktem”. – My jesteśmy cały czas na łączach, więc daję radę z tą tęsknotą.



Woliński przyznał, że do tej pory jeszcze nie wysłał prezentu małej Ashy-Leigh, bo postanowił dostarczyć go osobiście. Ale za to, jak już pójdzie na zakupy, oj, to będzie się działo!

– Nic nie wysłałem, chyba jako jedyny, ale to dlatego, że ja tam po prostu pojadę – odgraża się w wywiadzie. – Planuję na początku stycznia. Dodatkową walizkę przeznaczę na spakowanie prezentów dla małej Ashy: sukieneczka, kocyki, śpioszki, “bekadełka”, bo wiem, co to jest, misie… Naprawdę, jak ja tam pojadę to Asia będzie musiała nową szafę wstawić do pokoju małej.