Doda szokuje! Czapka Mikołaja, rękawice i nic więcej

Doda mimo iż stała się ikoną stylu, jak sama potwierdza, nie brakuje jej kontrowersyjnych wyskoków, które poruszają cały Internet. Tym razem już po raz drugi zawładnęła Instagramem, na którym opublikowała prowokacyjne zdjęcie topless. Zdobiła ją tylko czapka Mikołaja i rękawice…

Doda zaczynała swoją karierę od wyzywających mini spódniczek i gołego brzucha. Z wiekiem zrozumiała co to styl, gust i klasa. Choć na galach i podczas swoich koncertów zachwyca wspaniałymi kreacjami, na Święta postanowiła wywołać aferę i podejść do tematu z zupełnie innej strony. Najpierw grzecznie w sukience z makowcem, nagle dodała zdjęcie na którym rzucają się w oczy jedynie czapka Mikołaja, rękawice i tatuaż, nic więcej…

Dorota Rabczewska-Stępień nie przestaje dziwić i prowokować. Ciągle musi być na językach. Ostatnio zdradziła w jednym z wywiadów dla Super Expresu, że nie lubi Bożego Narodzenia. Lepiej byłoby, gdyby tych Świąt w ogóle nie było. Kontrowersyjny post odzwierciedla jej bunt względem tradycyjnego łamania, a następnie dzielenia się opłatkiem. Gwiazda zawsze powtarza, że nie lubi lukrowanego fałszu, którego dość pełno przy wigilijnym stole.

Zdawać by się mogło, że piosenkarka już nie musi nikogo szokować. Nie byłaby to jednak ona, gdyby nie pokazała światu, że jest wolną jednostką. Nie musi zachowywać się tak jak tłumy wokół niej. W ten oto sposób, kiedy cały show biznes przywdziewa garnitury i strojne suknie, Dorota po prostu się rozbiera i ostentacyjnie życzy wszystkim “Wesołych Świąt”. Czy sądzicie, że przesadziła?