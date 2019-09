Dramat Mikołaja z “Love Island”! Nie czuje się prawdziwym mężczyzną, “bo prawdziwy mężczyzna musi po prostu to umieć” [VIDEO]

Mikołaj choć przyciąga płeć przeciwną (to o niego rywalizuje Ada z Moniką), nie czuje się do końca prawdziwym mężczyzną. Stara się natomiast posiąść wszystkie cechy, które mu w tym pomogą. Program mu na to pozwala, a jego partnerka bawi się w nauczycielkę.

Mikołaj od pierwszego dnia pobytu na wyspie, robi niezłe kombo. Może to dlatego, że to jemu pierwszemu przyszło zamieszać w świeżo dobranych parach, które w zamyśle miały przetrwać 8 tygodni w Hiszpanii.

Singielki od razu zauroczyły się nowym Islanderem i to dla niego Oliwia porzuciła swojego wybranka. Między parą doszło do przykrego incydentu i jeszcze przed oficjalnym przeparowaniem dziewczyna dała mu kosza.

Teraz tenisista próbuje związać się z Moniką. Ta jednak, nie może go do końca rozgryźć. Uczestniczka odznacza się wielką cierpliwością i uczy Mikołaja podstawowych czynności, np. prasowania.

Jak mówi sam Mikołaj, jest to bardzo ważna i przydatna czynność, którą powinien opanować każdy prawdziwy mężczyzna. Choć pierwsza koszula była do poprawki, miejmy nadzieję, że przy następnej pójdzie mu znacznie lepiej i żadnej nie spali…