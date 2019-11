Fabijański nie do poznania! Czy to przez nową miłość tak radykalnie zmienia swoje podejście do życia? [FOTO]

View this post on Instagram

Konkurs! I to jaki! Do wygrania: I miejsce: voucher o wartości 2 000 pln do wykorzystania w perfumerii Douglas, II i III miejsce: voucher o wartości 1 000 pln Nooooo jest o co walczyć 💪🏼👏🏼❤️ Termin konkursu: 18.10 – 31.10 Na czym polega zadanie? Uczestnik musi wykonać i opublikować na swoim profilu Instagram kreatywną pracę w klimacie City lub Glam (tak jak nazywają się moje boxy kosmetyczne!) nawiązującej do Make Ub Box by Maffashion. Forma jest dowolna, liczy się kreatywność, może to być stworzenie stylizacji inspirowanej, którymś z boxów, kolaż, video lub układanka produktowa. Najważniejszym elementem jest wykorzystanie produktów z jednego Make Up Boxu wraz z opisem: + opatrzenie tagiem #MaffashionxDouglas oraz oznaczenia profilu @douglas_polska Kto chętny? Dajcie znać w komentarzach za pomocą „🤜🏻”! Kryteria oceny: najciekawsze prace pod kątem kreatywności i estetyki ❤️ Regulamin konkursu: http://bit.ly/Konkurs_MaffashionxDouglas