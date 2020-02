Juror “TOP Model” poszkodowany przez … KORONAWIRUSA

View this post on Instagram

Co za dzień! Zazwyczaj nie skarżę się tu na swój los aaale co za zezowate szczęście mnie dopadło. 🥴🥴🥴 Sesja z oskarową gwiazdą z Hollywood – przyszły tydzień w Paryżu – potwierdzana na wielu szczeblach od kilku tygodni… Odwołana przez koronawirus – nie wiadomo czy gwiazda przyleci, ekipa z Mediolanu nie może się w ogóle wydostać z miasta. Druga sesja z kolejna gwiazdą w Azji… Nie sposób się tam dostać, bo można potem utknąć na kwarantannie… Trzeci projekt za kilka dni w…. Mediolanie 🥴🥴🥴 znowu nie wiadomo czy Superstar w ogóle tam się zjawi i co się będzie działo na granicy… Pozostaje siedzieć na walizkach i wkurzać tylko sam nie wiem na co 😬 zdjęcia idealnie oddają rozlazły stan umysłu. Na ostatnim całe dzieło sztuki na ścianie, wisi w Madrycie w moim ulubionym @lastudiointeriorismo Selfie zrobione oczywiście #p30pro @huaweimobilepl The mirror by @christophe_gaignon 🎯