Lara Gessler na stole! Tak się bawi córka kuchennej rewolucjonistki?! [FOTO]

View this post on Instagram

Moje ulubione zdjęcie z sesji!✨🍇 🎄 @martawojtal dałyśmy czadu 😂 Dziękuję @viva_magazyn za te piękną sesję. Będzie pamiątka na lata. ♥️ @patrycja_pankiewicz STYLIZACJA suppored by @paullazochowska ♥️ @aleksandraprzyluska MUA ♥️ @kamil_pecka WŁOSY Kocham Was wszystkich. Jestem wdzięczna, że Was mam✨ #christmas #glitter #outfit #christmasoutfit #bordo #red #grapes #nye #nyeoutfit #dress 💥Sukienka @violapiekut 💥