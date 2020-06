Małgorzata Rozenek-Majdan świętuje urodziny syna! “To wyjątkowe dziecko”

View this post on Instagram

おはようございます 😉😁 Tadeusz ma dziś urodziny i jak każdy dorosły 😉dziesięciolatek, zażyczył sobie poważne urodziny 🤷‍♀️😁 Japońskie💁‍♀️😂🎈🎎 wyszło ogólnie azjatycko, ale charakter się zgadzał 😂😂😂 wszystko zaczęło się od tortu. Pokazał mi zdjęcie grafiki i poprosił o dokładnie taki sam. Jak zawsze @galeriaslodkosci stanęła na wysokości zadania👏spełniając marzenie Tadzia, który jak zobaczył tort to zamarł z radości 😁 a później już poszło 😂😂😂 nie piszę tego dlatego, że to post sponsorowany, ale dlatego że trzeba doceniać wspaniałych ludzi wokół siebie👍 @galeriaslodkosci jest z nami w najważniejszych momentach naszego życia od naszego ślubu i zawsze sprawia nam mnóstwo radości ❤️ Staś, który uczy się japońskiego zrobił nam szybki kurs. Radzio odegrał scenę z Ostatniego Samuraja, a ja po prostu byłam grubą gejszą😂😂😂 nie wiem co bym zrobiła bez moich dzieci i mojej rodziny. W takie dni, dociera to do nas ze szczególną siłą ❤️❤️❤️ to piękny dzień 😁 Mam nadzieję, że u Was też rodzinnie 😘 miłej niedzieli kochani ❤️