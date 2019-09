Niesamowita przemiana Oli Kot! “Taniec z Gwiazdami” wyzwolił w niej zupełnie nowe siły [FOTO]

To zdecydowanie jedno z największych zaskoczeń tej edycji “Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami”. Ola Kot, znana przede wszystkim z modelingu i bycia prezenterką telewizji Eska TV, dokonała wręcz oszałamiającej przemiany.

To właśnie po Oli Kot widać, że wielogodzinne treningi przynoszą efekty nie tylko w postaci nowych umiejętności, ale także zmiany sylwetki. Modelka straciła na wadze i znacząco odznaczyła swoje mięśnie.

Spory wkład w ten sukces ma zapewne Tomasza Barański, który jest partnerem Kot w “Tańcu z Gwiazdami”. Jak widać w materiałach emitowanych w trakcie tanecznego show, tancerz zdecydowanie nie odpuszcza na treningach i bardzo poważnie traktuje cotygodniowe przygotowania.

Choć zmęczenie na pewno daje mocno znać o sobie, to w perspektywie czasu Ola Kot będzie zapewne bardzo szczęśliwa z tego, jak zmieniło się jej ciało w skutek treningów.

Źródło: Instagram.com/olakot_ / Alaluna.pl