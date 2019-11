Patrycja Markowska jest koszmarnie wychudzona! Zaniepokojony fan: “Zacznij jeść!” [FOTO]

View this post on Instagram

Ten moment przed wyjściem na scenę jest dla mnie szczególny. Potrzebuję wyciszenia, skupienia. Nie zawsze jest do tego przestrzeń, ale zawsze staram sie znaleźć dla siebie choć kilka minut. Kumuluję wtedy energię, bo kocham Wam ją potem dawać na scenie ❤​ ​ 📸 @p4velsky​ włosy @lukiur​ make-up @patrycjasierzputowska_makeup ​ stylizacja @joannadadas_stylist ​ ​ #patrycjamarkowska #before #live #show #tv #tvn7 #rockgirl #makeup #photoshoot #polishwoman