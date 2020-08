View this post on Instagram

Cześć moi drodzy! Lecę do Szczecina , skąd jadę do wioski artystycznej w Janowie koło Rewala! A tam o 18.00 jutro, czyli 10 sierpnia, kolejne spotkanie autorskie z moją książką #comiwżyciuniewyszło ! Natomiast w samolocie zadziwił mnie komunikat:”prosimy o zachowanie dystansu społecznego (min. 1,5m😷) i niegromadzenie się w żadnej części samolotu!” To brzmi, jakbyśmy się powinni rozsiąść , z tym , że nie mamy gdzie, gdyż wszystkie miejsca są zajęte! Po prostu full! A dystans między pasażerami wynosi od 3 do 50 cm! O co tu chodzi ?! Gdzie w tym jakakolwiek logika?! Reżyser Bareja by się nie powstydził takiej sceny😃. W związku z tym , mam zamiar odizolować się w WC!😂😂😂Lot trwa tylko 50 minut, tak więc połączę przyjemne z pożytecznym. No i spełnię polecenie personelu pokładowego😂. A tak poważnie … naprawdę żal mi tych ciężko pracujących Pań stewardess, bo muszą takie głupoty odczytywać ! I to naprawdę muszą!!! Tak… głupoty , ponieważ żaden z pasażerów nie ma nawet szans na zastosowanie się do tych zaleceń 😩! Widzą to i one i my…Na tym polega ta paranoja! Muszą też być bardzo cierpliwe wobec niektórych mniej cierpliwych i mniej empatycznych pasażerów… Proszę, bądźcie dla nich wyrozumiali , i pamiętajcie, że to nie jest ich wina! Startujeeemyyyy! Do miłego ! Wpadajcie na spotkanie! Zapraszam!❤️Wasz Gąs🤓 #latozksiążką #flylot #stewardesslife #gaswpodrozy #iloveszczecin #szczecin #rewal #wioskaartystycznajanowo @adam_zysk @sylvia.voyages