Leki maja zniwelować objawy,a nie źródło choroby. Nikt wam tego nie powie bo gdzie mówią pieniądze prawda milczy. Dbajcie o swoją odporność przez ruch ,zdrowe odżywianie , świeże powietrze ,słońce ,nawadnianie i naturalne suplementy i antybiotyki🐝🌿🌝większość odpowiedzi na dolegliwości znajdziemy w naturze. Jedzenie może być lekarstwem i może być trucizną, jak Fast foody np. Dbajcie o siebie kochani bo jak widzicie:jak sami tego nie zrobimy,to nikt za nas tego nie zrobi🤷🏼‍♀️Zwłaszcza TERAZ