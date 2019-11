Syn Krzysztofa Ibisza skończył 19 lat. Widać, do kogo jest najbardziej podobny! [FOTO]

View this post on Instagram

Na zdjęciu po lewej- mój Syn Maksymilian, lat 19. Po prawej- Tata Wojciech. Gdyby żył, skończyłby dzisiaj 79 lat😢🎂 Tato, zgodnie z tym, co obiecałam Ci przed śmiercią – otaczam Maksa szczególną troską i wszystko mu wybaczam. Rzadko mam okazję to robić, bo tak naprawdę, nie daje mi ku temu powodów. Jesteście do siebie tak bardzo podobni – uczciwi do bólu w myślach i czynach, prostolinijni i bezinteresowni. Te same rzeczy Was śmieszą i złoszczą. Obaj bywacie niecierpliwi i „trudni”- to znaczy, że macie swoje zdanie, zasady i nie uznajecie tanich kompromisów. Jest w Was ta sama wrażliwosc na piękno i sztukę, tak samo kochacie zwierzęta i przyrodę. Kto by pomyślał, że Maks wybierze te same studia co Ty! Że wszystkie Twoje słowa bedzie nosił w sobie na co dzień i często zastanawiał się nad tym jak Ty byś się zachował w danej sytuacji. Co byś pochwalił, a co skrytykował. Wyrósł na mężczyznę, z którego wiem, że byłbyś dumny. To chyba najlepszy prezent na urodziny 🖤🖤🖤