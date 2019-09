Tak się robi poważną politykę! Aleksandra Dulkiewicz rozmawia z ambasadorem Norwegii o… sadzeniu drzewa [FOTO]

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz pochwaliła się na swoim Instagramie spotkaniem z ambasadorem Norwegii. Jak podkreślała, jednym z głównych tematów poruszanych podczas spotkania było… sadzenie drzewa.

“Fantastyczne spotkanie z ambasadorem Norwergii Olavem Myklebust” – cieszyła się Dulkiewicz.

Prezydent Freie Stadt Danzig rozmawiała z norweskim dyplomatą m.in. o prawach człowieka, równości oraz współpracy pomiędzy państwem norweskim i miastem Gdańsk. Polityk dodała, że uzgadniano również… wspólne sadzenie drzewa.

Nie jest to pierwszy “poważny” krok w karierze politycznej Dulczessy. Ostatnio głośno było o łańcuchu pani prezydent. Jak podawało Radio Gdańsk, musiał on przejść “modernizację”, która kosztowała podatników 6 tys. zł. Wszystko po to, żeby nie wyglądał jak biżuteria i zbytnio nie obciążał pani prezydent.

Co więcej, Dulkiewicz obejmując urząd, przeznaczyła 24 tys. zł z publicznych pieniędzy na zupełnie nowy symbol władzy. Nie chciała nosić tego po prezydencie Pawle Adamowiczu.