To ona była gwiazdą “Mam Talent”! Klaudia Kulawik szokuje w internecie [FOTO]

11-letnia, skromna i wiecznie uśmiechnięta dziewczynka… – właśnie tak Klaudię Kulawik zapamiętali widzowie, historycznej, pierwszej edycji programu “Mam Talent”. Lata minęły i młoda piosenkarka z dziewczynki stała się kobietą. Jej obecny wygląd kompletnie Was zaskoczy.

Chwilę po tym, jak odniosła ogromny sukces w talent show zniknęła z showbiznesu. Rodzice zdecydowali się kształcić ją muzycznie. Studiowała m.in. w British and Irish Modern Music Instytute w Londynie.

Jak podkreśla sama zainteresowana, po wypuszczeniu singla “Woman Phenomenally” planuje nadal kontynuować edukację na studiach muzycznych.

– Zależy mi na tym, abym miała wpływ na to, co śpiewam i jak śpiewam, więc na nauka jest na pierwszym miejscu – wyznaje.

Jednocześnie, dziennikarze zaciekawieni byli, czy w najbliższym czasie Klaudia planuje wejść “z przytupem” na salony. Odpowiedź młodej piosenkarki może jednak zaskoczyć bardzo wielu fanów.

– Nie, kompletnie nie. Wiem, że media bardzo pomagają temu, by promować artystów. To na pewno jest ich wielka siła. Myślę jednak, że to nie jest sęk w tym, żeby uczestniczyć w życiu na czerwonym dywanie, tylko żeby robić to, co się kocha – podkreśliła Kulawik.