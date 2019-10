Uzależnia i… zabija! Ewa Chodakowska ostrzega przed BIAŁĄ ŚMIERCIĄ. Zobacz jak odzwyczaić się od cukru

View this post on Instagram

EXPRESS Z CHODĄ 💨 CUKIER STOP 🛑 KROK 1️⃣8️⃣ Meta na wyciagnięcie ręki, a ja nie wspomniałam o bardzo istotnej sprawie.. Cukier jako UZALEŻNIENIE. No.. Nie żartuje. Było już tu dużo informacji o tym gdzie można znaleźć cukier, informacji zdrowotnych i przepisów.. A Ty wciąż mimo starań nie możesz oprzeć się słodyczom? Faktem jest, ze "zakazany owoc smakuje najlepiej " dlatego strategię na obniżenie ilości cukru trzeba dobrać do siebie indywidualnie.. Jeżeli ciężko jest Ci odstawić cukier, sprawdź do jakiej rangi urósł on w Twoim życiu! Zastanów się jaką funkcję spełnia: – uspokajającą? – celebrującą? – podnoszącą samopoczucie? – destrukcyjną, wychodzącą ponad zdrowie? Czy to nie tak, że słodycze przejęły kontrolę nad Twoim życiem, zdrowiem czy apetytem? Od cukru również można się uzależnić.. tak jak od alkoholu czy papierosów! Tak, tak!! Na początku tylko wspomniałam, ze uzależnia dużo bardziej niż twarde narkotyki!! Szok, co? Jeśli cukier ma nad Tobą władzę i bardzo ciężko jest Ci z niego zrezygnować, a organizm upomina się wciąż o kolejne porcje .. czas przyjrzeć się temu głębiej.. Jeżeli po zjedzeniu czujesz się lepiej, organizm zaczyna szukać takiego ukojenia.. Pojawia się jednak poczucie winy i frustracja.. Powoduje to łagodzenie niskiego nastroju kolejną porcją słodyczy.. Dochodzi w ten sposób do utrwalenia nawyku .. są to pierwsze symptomy uzależnienia.. Czasem własna silna wolna nie wystarcza i czas przyjąć opiekę specjalisty.. Praca nad sobą może wymagać wsparcia terapeutycznego.. Dobrze jest: – sprawdzić zdrowie (tarczyca, poziom magnezu, insuliny, test obciążenia glukozą), może napady na słodycze są spowodowane złym stanem organizmu, – przyznać się przed samą sobą "mam problem", – namierzyć czynnik pchający Cię w stronę słodyczy, – zrozumieć rolę jaką spełniają w naszym życiu słodkości, – dobrze jest zwizualizować jak będzie wyglądać życie bez cukru i jego zgubnych konsekwencji, – trzeba znaleźć inny, nieszkodliwy sposób na łagodzenie bodźca wywołującego chęć na słodycze.. Jeżeli nie radzisz sobie z tym problemem nie bój się prosić o pomoc. Czasem warto jest się oddać w ręce specjalisty❤️ #misjachoda #chodagang