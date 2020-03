Wojewódzki zmienił kanał, czas na “DWÓJKĘ”?! Pokazał papier!

Kiedyś TVP, potem Polsat, przyszedł i czas na TVN. Teraz Wojewódzki postanowił pochwalić się fanom swoim codziennym wypróżnianiem. Zdawać by się mogło, że gwiazdor już wyczerpał wszelkie pomysły zabłyśnięcia swoją infantylnością. Jednak jak widać cały czas potrafi zaskoczyć. Teraz zaprezentował się w toalecie, czyżby czas na “dwójkę”?

Kuba Wojewódzki (56 l.) zabłysnął ostatnio swoim “intelektem”. Showman pochwalił się wtorkowym rankiem, a dokładniej wyczynem w toalecie! Fani rozpoczęli spekulacje na temat tego czy była to przysłowiowa “jedynka” czy może “dwójka”. Dziennikarz, by dodać zdjęciu wiarygodności, pokazał papier toaletowy…

Wydawać to by się mogło dziwne, że mężczyzna po pięćdziesiątce, mimo pieniędzy i ogromnej popularności, próbuje zabłysnąć w taki sposób. Niemniej jednak, w show biznesie wszystkie chwyty są dozwolone, by pozostać na “szczycie”.

Kontrowersyjne zdjęcie w toalecie zostało jednak obrócone w żart. Fani lekko pociągnęli temat, starając się utrzymać poziom celebryty. Jakby nie patrzeć, nie ma to jak po przebudzeniu zobaczyć Kubę jako zwycięzcę swojego “tronu”. Dzięki temu Wojewódzki próbował chyba dość nieudolnie pokazać fanom, że jest takim samym człowiekiem, jak oni.

Followersi jednak nie odczytali najwidoczniej zamysłu skandalisty. Ci jednak przyzwyczaili się już do specyficznego poczucia humoru swojego idola. Ten jednak chyba nie zdaje sobie do końca sprawy, że nie wszystko wypada, a jego stolec nie jest tym, co spędza sen z powiek jego wielbicieli. Jego ostatni post pokazał tylko, że Kuba już się powoli kończy i za wszelką cenę chce być nadal królem, ale powoli przechodzi z TVN-owskiego tronu na ten w toalecie.