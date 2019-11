Z ostatniej chwili! Magda Gessler na PREZYDENTA?! Gwiazda TVN szokuje [FOTO/VIDEO]

Od lat przemierza Polskę zmieniając obliczę polskiej gastronomii… Czy teraz zrobi to również z systemem politycznym? Wszystko wskazuje na to, że Magda Gessler szykuje się na nową, największą rewolucję. Zapytała swoich obserwatorów co o tym myślą.

Magda Gessler po raz kolejny postanowiła wszystkich zaskoczyć. Restauratorka słynie już z kontrowersji i sensacji, a to wszystko za sprawą najpopularniejszego programu kuchennego w Polsce, czyli Kuchennych Rewolucji, których jest prowadzącą.

Celebrytka bardzo czynnie prowadzi też swój instagram. Możemy tam znaleźć naprawdę wszystko. Od zdjęć potraw, które przygotowała, aż po uroczyste rodzinne kolacje czy wyjścia. Nie jest niczym nowym to, że Gessler ma wielkie poczucie humoru, a przy tym ogromny dystans – również do samej siebie. To właśnie pozwala jej na robienie z siebie żartów.

Dziś jednak, pokusiła się o coś, czego na pewno nikt się nie spodziewał. Zamieściła bowiem post z artykułem, który mówi o tym, że restauratorka powinna zostać, uwaga, PREZYDENTEM! Jej fani uważają, że przy calej swojej sile perswazji i umiejętności wyprowadzenia każdej restauracji z nawet największego bagna, świetnie poradziła by sobie z napiętą od dawna sytuacją polityczną.

Tekst “Dlaczego wy trujecie ludzi?” faktycznie przeszedł już do historii.

Aby poprzeć swoje poparcie, autorzy artykułu pokusili się nawet o szybką sondę, w której poprosili odbiorców o zaznaczenie osoby, którą woleli by zobaczyć jako głowę państwa. Z badania wynika, że restauratorka pokonała obecnego prezydenta, Andrzeja Dudę, aż dwudziestoma punktami procentowymi!

Czy już niedługo zobaczymy ją w nowej roli, a słowa „Kuchenna Rewolucja ogarnęła całą Polskę” nabiorą zupełnie innego i nowego znaczenia? Przekonamy się już wkrótce, ale znając temperament Pani Magdy, wszystko jest możliwe!