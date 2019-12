Uratuj zwierzaka. Zosia Pawelska – #zwykłaniezwykła bohaterka wszystkich gryzoni [FOTO/ VIDEO]

View this post on Instagram

“Lab Rescue – adopcje zwierząt laboratoryjnych” to oddolna inicjatywa, której zamiarem jest nawiązywanie współpracy z laboratoriami i zwierzętarniami w celu znajdywania nowych domów dla zwierząt po doświadczeniach nieinwazyjnych, testach behawioralnych, z grup kontrolnych i nadwyżek hodowlanych, które po ocenie weterynarza mogą trafić do adopcji. Zwierzaki najczęściej trafiają najpierw do naszych domów tymczasowych, z których dalej wyadoptowywane są do nowych domów stałych. Chcemy działać dla dobra zwierząt, nasze działania nie mają na celu budowania złego wizerunku laboratoriów, wręcz przeciwnie – chcemy aby nasza współpraca przyczyniła się do rozpowszechniania idei adopcji oraz zmiany stosunku do zwierząt. #labrescueadopcjezwierzatlaboratoryjnych #labrescue #laboratoryanimals