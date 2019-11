Życiowy dramat Przemysława Kossakowskiego. Gwiazda TTV bez pieniędzy i pracy… [FOTO]

View this post on Instagram

Kiedy dwa lata temu zaczynaliśmy pracę nad ,,Wtajemniczeniem” nie mieliśmy najmniejszego pojęcia, że oto właśnie wyruszamy w szaloną podróż nad którą nie zawsze będziemy mieli kontrolę. To była przygoda życia, czasami bolesna, czasami zabawna, czasami przerażająca ale zawsze pouczająca. Dziękujemy że chciało Ci się poświęcać swój czas na oglądanie kolejnych odcinków, a jeżeli coś z tego co pokazaliśmy zostało w Tobie, bądź chociażby nakłoniło do refleksji dłuższej niż czas emisji, jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Dziś odcinek podsumowujący dwa lata. Trwa pół godziny. Nie jest to odcinek doskonały. Pracując nad nim musieliśmy wybrać co pokażemy a to oznacza, że z czegoś musimy zrezygnować. Sztuka rezygnacji jest trudna sama w sobie, w tym przypadku była trudna wyjątkowo. Wszędzie gdzie realizowaliśmy ,,Wtajemniczenie” zostawialiśmy kawałki siebie i teraz z kilku kawałków musieliśmy zrezygnować. Mimo wszystko opłacało się i wyszedł z tego porządny odcinek na do widzenia. WTAJEMNICZENIE. DZIŚ. GODZINA 22.30. TELEWIZJA TTV. Fot. Paweł Kwiatkowski