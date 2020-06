1 000 000 na koncie Magdy Gessler! Restauratorka chwali się w sieci [VIDEO]

Magda Gessler dziękuje swoim fanom na instagramie! “Zawsze chciałam to poczuć, jestem milionerką!”.

Magda Gessler jest nie tylko znaną kucharką i restauratorka, a również gwiazdą telewizji. W tym roku celebrytka obchodziła 10 lat pracy w programie “Kuchenne rewolucje”. Jej show przyciągają wielu widzów, dzięki czemu Magda ma mnóstwo wielbicieli.

Królowa TVN aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie. Ostatnio celebrytka świętowała swój pierwszy milion obserwujących! Z tej okazji, restauratorka opublikowała filmik, na którym wzruszona Magda dziękuje swoim fanom.

Zawsze chciałam to poczuć. Jestem milionerką! Dziękuję Wam za milion kolejnych powodów, by kochać Was bardziej!!!! Dobra energia wiruje i zmaterializowała się w postaci liczby 1 000 000 na moim Instagramie. Moje najcenniejsze milion to Wy. Ukochani widzowie, obserwatorzy, miłośnicy. Jesteście najlepsi!!!!! – czytamy pod postem.