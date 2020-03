Agnieszka Woźniak-Starak zmieni nazwisko?! Gwiazda podjęła decyzję

Czy Agnieszka Woźniak-Starak zmieni nazwisko po śmierci męża? Jakiś czas temu pojawiły się takie spekulacje. Teraz już wszystko stało się jasne.

Agnieszka Woźniak-Starak zmieni nazwisko? Niektórzy zastanawiali się nad taką możliwością ze względu na fakt, iż największe sukcesy odnosiła pod nazwiskiem Szulim.

– Od razu usłyszeliśmy, że Aga nie widzi powodu, by to robić. Nawet nie przeszło jej to przez myśl ze względu na miłość, jaką czuła i nadal czuje do Piotra – powiedział jeden z kolegów gwiazdy.

Ewentualna zmiana nazwiska miałaby związek z największą tragedią w życiu dziennikarki. Chodzi o śmierć jej męża Piotra Woźniak-Staraka.

Jak na razie Agnieszka pomału wraca do życia zawodowego. Od jakiegoś czasu prowadzi w internetowej stacji newonce.radio audycję “Life Balance”. Być może niebawem pojawi się także w telewizji.

Źródło: fakt.pl