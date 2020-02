Afera na całego! Aktor Piotr Zelt nie może uwierzyć, co zrobiła z jego słowami TVP. “Zostałem brutalnie oszukany i zmanipulowany” [VIDEO]

Aktor Piotr Zelt jest oburzony na TVP. Zarzuca programowi “Wiadomości”, że zmanipulowały jego wypowiedź.

Chodzi o “słynny” już materiał “Medialna burza po wpisie Kingi Rusin”. Telewizja publiczna poświęciła blisko 5 minut we flagowym programie informacyjnym na obśmianie relacji dziennikarki TVN-u z prywatnej imprezy po rozdaniu Oscarów.

W materiale pojawiła się również “setka” z Zeltem. Znany z serialu “13 posterunek” aktor pojawia się na antenie dwukrotnie, łącznie przez 13 sekund. Jego wypowiedzi umieszczono w odpowiednim kontekście i dopasowano do obowiązującej w TVP narracji.

– Zostałem oszukany od początku do końca – powiedział Zelt po emisji programu “Wiadomości”.

Jak relacjonuje w rozmowie z “Wirtualną Polską”, autor materiału we “Wiadomościach” Maciej Sawicki zadzwonił do niego z prośbą o komentarz. I już wtedy padło pierwsze “kłamstwo” – sugerował, że chodzi o lekki materiał lifestylowy, a nie kontekst polityczny.

“Wyjęli z tego to, co pasowało im do kontekstu”

– Przystałem na to sądząc, że będę głosem przeciwwagi. Jednocześnie zakładając, że ktoś inny odda swój krytyczny głos – tłumaczył aktor.

Zelt zapewnia, że w swojej wypowiedzi stanął w obronie Rusin. TVP przedstawiło jednak wszystko po swojemu, wycinając wspomniane 13 sekund i dopasowując do narracji prowadzonej z “offu”.

– Wypowiedziałem się w sposób łagodzący burzę wokół Kingi, broniąc jej. Zaznaczyłem, że ludzie, którzy tak łatwo osądzają, być może za chwilę będą w taki sam sposób osądzeni. Ta wypowiedź poszła do śmietnika. Oni wyjęli z tego to, co pasowało im do kontekstu. Za dużo tego nie mieli. Niestety. Zrobili to, co zrobili. Kiedy zobaczyłem, jak to wygląda, zareagowałem natychmiast, pisząc do tego pana Sawickiego. Zostałem przez nich brutalnie oszukany i zmanipulowany – tak z kolei tłumaczył zaserwowaną manipulację z rozmowie z serwisem “Plejada”.

Zelt nie wyklucza, że złoży pozew przeciwko “Wiadomościom” TVP. Pozew zapowiedziała już Rusin. Materiał “Wiadomości” z wypowiedziami m.in. Zelta (w pierwszej części) do zobaczenia poniżej.

