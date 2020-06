Agnieszka Kaczorowska pokazała łazienkę. Ależ luksus!

View this post on Instagram

Uwielbiam każdy zakątek naszego nowego domu!😍Urządziliśmy go dokładnie tak jak nam się marzyło, z dużą dbałością o jakość. Woleliśmy chwilkę dłużej poczekać na jakiś element, gdy budżet się nie spinał, ale nie korzystać z półśrodków! To nasz dom, nasze miejsce na ziemi, chcieliśmy się tu czuć wyjątkowo… i tak tez się stało! 💪🏻 #Pelakinanowym ________ W obszarze szkła i luster zdecydowaliśmy się postawić na jakosc od @saint_gobain_building_glass . Bardzo Wam polecam szkło TIMELESS do kabiny prysznicowej! Łatwo i szybko się czyści, dzięki czemu będzie pięknie wyglądać znacznie dłużej.💪🏻 . _________ #TIMELESSSAINTGOBAIN #saintgobain #saintgobaininspiruje