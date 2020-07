Andrzej Strzelecki, polski aktor, walczy z rakiem. Córka artysty zorganizowała w internecie zbiórkę, dzięki której leczenie będzie możliwe. W akcję włączyło się wielu celebrytów.

“Wsparcie jest ogromne. W tej całej tragicznej sytuacji to jest bardzo krzepiące. Mąż z racji wykonywanego zawodu miał przez lata kontakt z ogromną rzeszą ludzi. Telefony się teraz od nich urywają. Wszyscy dowiedzieli się o chorobie Andrzeja właśnie dopiero gdy ogłosiliśmy zbiórkę pieniędzy na leczenie. Nie mielibyśmy siły, by obdzwonić wszystkich ludzi, których znamy, by opowiedzieć jaka jest sytuacja” – wyznała w rozmowie z “Faktem” żona Andrzeja Strzeleckiego, Joanna Pałucka.

Do akcji zbiórkowej dołączył również Związek Artystów Scen Polskich, który przypomniał o okrągłych jubileuszach aktora…

“Pomóżmy Andrzejowi Strzeleckiemu. Przychodzi w życiu czasem taka chwila, kiedy nawet najmocniejsi i najzaradniejsi nie są stanie poradzić sobie bez wsparcia bliskich, rodziny, przyjaciół, czy znajomych. Pomóżmy Andrzejowi wyjść z tego zwycięsko tak, abyśmy wspólnie z nim mogli świętować za rok 55-lecie pracy artystycznej a za dwa lata jego siedemdziesiątkę! Niech z naszą pomocą, 4 lutego 2022 roku będzie dla niego najpiękniejszym urodzinowym karnawałem w ŻYCIU!!!” – apeluje ZASP.

W akcji wzięło również udział kilku aktorów. Należą do nich między innymi Wojciech Malajkat, który jest obecnie rektorem Akademii Teatralnej, a także Barbara Kurdej-Szatan.

“Zachorował rektor Andrzej Strzelecki. Jest parę pomysłów na to, by go wspierać. Jednym z nich jest Lepiej dla Andrzeja. Lepieje mogą być z farb, z nut…” – powiedział w filmiku Wojciech Malajkat.

“Kochani! Andrzej Strzelecki – genialny aktor, wspaniały człowiek, Profesor Akademii Teatralnej w Warszawie walczy o życie. Jego studenci mówią, że to On zawsze pomagał ludziom – teraz sam potrzebuje pomocy… ma nieoperacyjnego raka, ale w Stanach są leki, które musi przyjmować, aby przeżyć. Każdy miesiąc leczenia kosztuje 37000 $. Potrzeba łącznie 1500000 złotych. Proszę pomóżcie, jeśli możecie wpłaćcie lub przekażcie dalej linki i zdjęcia” – zachęca do zbiórki Barbara Kurdej-Szatan.