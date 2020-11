Artur Barciś przekazał najnowsze informacje o stanie zdrowia. Ostrzegał w poetycki sposób przed koronawirusem [FOTO]

Aktor Artur Barciś kilka dni temu w iście poetycki sposób przestrzegał przed koronawirusem, którym był zakażony. Teraz poinformował, jakie są najnowsze wyniki badań i jak się czuje.

7 listopada aktor Barciś, który miał pozytywny test na obecność COVID-19, nagrał krótki film i zamieścił w mediach społecznościowych. Wyrecytował wiersz, który zatytułował “Obcy”.

“Myślisz, że cię to ominie, że ciebie to nie dotyczy. Nie ma go w twojej rodzinie, nie ma go w twojej okolicy. Aż nagle, niespodziewanie czujesz, że coś się nia zgadza. Że nie smakuje śniadanie, że twoje ciało cię zdradza. Powoli i metodycznie jak bardzo sprawny mechanizm, wysyła swoje wytyczne przejmując już twój organizm” – mówi w nim aktor.

“Kaszel od rana do nocy, potem od nocy do rana. Będziesz się zwijał z niemocy, osłabniesz od niewyspania. Gorączka cię mokrym kocem rozbije na tysiąc drgawek, a suchy kaszel jak z procy odbierze wiarę w poprawę” – recytował słynny Tadzik z “Miodowych lat”.

Mówił także z czym się wiąże życie społeczne w dobie koronawirusa.

“Samotność dobije cię z boku, choć masz przyjaciół, rodzinę, nikt cię nie wyrwie z rynsztoku ani na jedną godzinę. Nie zwierzam się by narzekać, nie chcę współczucia nad głową. To apel mój byś nie czekał, że będzie bezobjawowo” – mówił w nagranym materiale Barciś.

Artur Barciś. Najnowsze informacje o stanie zdrowia

Teraz aktor, który rozgłos na całą Polskę zyskał odgrywając rolę Tadeusza Norka w “Miodowych latach”, zamieścił nowy wpis w mediach społecznościowych.

Poinformował, że pokonał koronawirusa. Kolejny wynik na obecność wirusa SARS-CoV-2 dał wynik negatywny.

“Wszystkim, którzy się o mnie martwili i wspierali mnie w chorobie spieszę donieść, że wynik najnowszego testu jest negatywny. Teraz czeka mnie jeszcze pocovidowa rehabilitacja, ale powoli wracam do zdrowia. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za wsparcie” – napisał Barciś.