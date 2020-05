Basia Kurdej-Szatan zdradza prawdę o TVP! SZOK!

Barbara Kurdej-Szatan rok temu została zwolniona z TVP. Teraz gwiazda postanowiła opowiedzieć o kulisach pracy w stacji.

Barbara Kurdej-Szatan przez wiele lat była związana z mediami. Aktorka “M jak Miłość” często pojawiała się w reklamach. Oprócz tego było współprowadzącą takich programów TVP jak “Dance, dance, dance”, “The Voice of Poland” i “The Voice Kids”. Jednak została zwolniona z Telewizji Publicznej.

Po zwolnieniu aktorki, stacja tłumaczyła, że musi stale “zaskakiwać i intrygować” widzów. Podczas rozmowy z portalem Przeambitni.pl, Barbara ujawniła kulisy pracy z Telewizji Publicznej.

Tam nie jest za wesoło, ludzie są inwigilowani, sprawdzane są Facebooki różnych osób. Ja sama słyszałam o sytuacji, że był produkowany film dla TVP i operator główny został zawołany, bo przejrzeli jego teczkę, czyli Facebooka, i stwierdzili, że nie będzie tego filmu. To jest straszne i za “wolnością słowa” w TVP nie tęsknię – zdradziła.

Kurdej-Szatan wyznała, że mimo wszystko zawsze starała się wyrażać swoje zdanie.

Ja nigdy nie podporządkowałam się temu, co się tam dzieje. Nigdy nie zważałam na to, przez lata to jakoś łykali, walczyła o to produkcja Rochstar, ale nikt nie jest niezastąpiony – powiedziała.