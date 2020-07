Dramat na jeziorze. Znana aktorka nie żyje? Jej 4-letni syn znaleziony na łódce. Policja nie ma już nadziei [VIDEO]

Policja uznała, że gwiazda „Glee” Naya Rivera utonęła. Jak poinformowało biuro szeryfa w hrabstwie Ventura, wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. Aktorka wraz z synem wsiadła do motorówki. Później znaleziono śpiące dziecko w łódce. Teraz służby szukają już tylko ciała gwiazdy.

33-letnia Naya Rivera zaginęła w środę. Kobieta wybrała się wraz z 4-letnim synkiem na rejs motorówką po jeziorze Piru w Kalifornii. Z ustaleń śledczych wynika, że w pewnym momencie oboje weszli do wody popływać.

Chłopiec miał jednak na sobie kamizelkę ratunkową, a kobieta nie. 4-latek miał samodzielnie wejść na łódź, jednak gdy się odwrócił po mamie nie było śladu. Później śpiącego w łódce chłopca znalazł inny żeglarz.

Na miejsce zdarzenia wezwano służby poszukiwawcze. W akcję zaangażowanych było ponad 100 osób, w tym m.in. nurkowie ze specjalistycznym sprzętem. Widoczność w zbiorniku jest jednak mocno ograniczona. Jezioro ma głębokość 9 metrów i jest mocno zamulone. Widoczność pod powierzchnią wody jest mniejsza niż metr.

Wczoraj opublikowano także nagranie z monitoringu, na którym widać jak aktorka idzie z synem do motorówki.

– Jeszcze nie czas, by dokładnie powiedzieć, co się tam stało. Cały czas to ustalamy. Wypadki na jeziorze zdarzają się niestety bardzo często. Pytaniem pozostaje, co było przyczyną utonięcia – mówił podczas konfederacji prasowej przedstawiciel szeryfa sierżant Kevin Donoghue.

Policja poinformowała, że syn aktorki jest bezpieczny, a stan jego zdrowia jest określany jako dobry. W rozmowie z „Los Angeles Times” szeryf Eric Burshow przyznał, że rodzina aktorki przeżywa „ciężkie chwile”.

Naya Rivera zyskała popularność głównie dzięki roli Santany Lopez w serialu musicalowym „Glee”. Występowała w każdym z sześciu sezonów od 2009 do 2015 roku. Aktorka zagrała też epizodyczne role m.in. w „CSI: Kryminalne Zagadki Miami” czy w „Pokojówkach z Beverly Hills”.

W 2013 roku Naya nagrała też własny singiel „Sorry” w duecie z ówczesnym narzeczonym raperem Big Seanem. Para rozstała się w 2014 roku. Ojcem 4-letniego synka Rivery jest aktor Ryan Dorsey, z którym była w związku małżeńskim w latach 2014-2018.