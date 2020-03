Gwiazda “Barw szczęścia” w SZPITALU! “Tylko spokój może nas uratować” [FOTO]

View this post on Instagram

Heloooł. Poooozdraaaawiam ze szpitalnej pooperacyjnej „kwarantanny”. 🏳️🏁🚩 Dobra. Okazuje sie jednak, że pandemia to nie przelewki. Trochę prawdy obok wirtualnej mielonki. W szpitalu leżę od 8 marca.. spokojnie to nie koronawirus! 😂 Ręce myjemy tu tak często, że aż robią mi się pomarszczone opuszki, a żel antybakteryjny idzie w ruch przy każdej możliwej okazji, telefon czyszczę też. Jestem po operacji wyrostka. Wszystko dobrze, dziękuję. Leżenie, rekonwalescencja, czas analogowy tylko dla siebie i dla wspaniałych koleżanek emerytek z sali. Zakaz odwiedzin. Kto by pomyślał, że jak już mija ból to ta sytuacja może przynieść zwyczajnie prawdziwy Odpoczynek. Zawsze byłam zwolenniczką aktywności, a dziś doceniam zwykłe leżenie. Zobaczymy, co przyniosą następne dwa tygodnie – czy jesteście gotowi na Odpoczynek w domu??? Na dobrowolną autoeliminację z życia towarzyskiego? Na dyscyplinę, spotkanie z samym sobą i najbliższymi? Czujność na siebie na wzajem, ale bez nadmiernego strachu? Zaczynam myśleć, że to wyzwanie może nas zmienić. Zmienić coś w nas. Zmusza do Zatrzymania się. Życzę Wam Zdrowia i pięknych owoców tego czasu. PS W szpitalu włączył się alarm „Proszę natychmiastowo, spokojnie opuścić budynek” alarm okazał się być tylko zwyczajową papierosowo-zachniankową fałszywką. Co mnie uderzyło? – spokojnie. Bo jak wszyscy wiemy, tylko czasem zapominamy, tylko SPOKÓJ może nas URATOWAĆ. _______________💛____________________ #dbamosiebie #ochrona #coronavirus #awakethesoul #calm #in #pandemia #time #who #corona #światpotrzebujerewolucjiduchowej