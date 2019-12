Kurdej-Szatan jest gotowa na “Coco Jumbo”

Barbara Kurdej-Szatan ma za sobą ciężki rok. Wszystko za sprawą nagłego zwolnienia aktorki z TVP. Nieschodzący z twarzy uśmiech, daje nam jednak powód by sądzić, że wcale nie przejmuje się licznymi przeciwnościami. Z planów jakie zdradza wynika, że Kurdej-Szatan jest gotowa na nadchodzący rok!

Wszyscy myśleli, że zwolnienie ze stacji, z którą Basia była niezwykle związana, a mianowicie z TVP, załamie aktorkę. Zmuszenie do nagłego opuszczenia The Voice Of Poland z pewnością było dla niej dużym ciosem. Z zapewnień wynika jednak, że Kurdej-Szatan jest gotowa na nowe wyzwania.

Jak się okazało w życiu prywatnym celebrytki również nie jest tak kolorowo jak mogłoby się wydawać. Od blisko dwóch lat razem z partnerem starają się o drugie dziecko. Ciągłe niepowodzenie w tej kwestii nie wpływa jednak na nią negatywnie.

Koniec roku od samego początku kariery Basi był dla niej niezwykle pracowity. Uczestniczyła bowiem już w wielu imprezach sylwestrowych organizowanych przez TVP. Kiedy na jesieni tego roku została zwolniona ze stacji, wszyscy myśleli, że w tym roku w końcu „odpocznie”. Jak się okazuje, nic bardziej mylnego.

Polsat szybko postanowił wykorzystać chwilowy brak planów i zaproponował aktorce współprace. To właśnie Kurdej-Szatan jest tegoroczną prowadzącą Sylwestrowej Mocy Przebojów.

Aktorka niezwykle poważnie podchodzi do powierzanych jej zadań. Za punkt honoru musiała sobie więc postawić zapewnienie rozrywki widzom Polsatu. W tym celu, już dziś podzieliła się zdjęciem, na którym zachęca wszystkich do zabawy.

„To co Skarbeńki … ? Coco Jumbo ???” – napisała pod zdjęciem na swoim Instagramie.

Jesteście gotowi na szalone „Coco Jumbo” razem z Basią? Jeśli tak to nie zapomnijcie jutro włączyć Polsatu. Zaczynają punktualnie o 20:00!