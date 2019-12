Paweł Królikowski spędził święta w szpitalu. Bliscy czuwali przy jego łóżku

Tuż przed Bożym Narodzeniem Paweł Królikowski trafił do szpitala. Stan gwiazdora „Rancza” jest na tyle poważny, że nie mógł spędzić świąt w domu. Przy jego łóżku czuwali jednak bliscy.

Paweł Królikowski od kilku lat zmaga się z poważnymi problemami ze zdrowiem. Aktor przeszedł operację usunięcia tętniaka mózgu. Teraz 58-latek znów trafił na szpitalny oddział neurochirurgii.

Serialowy Kusy otarł się o śmierć. Kłopoty zaczęły się, gdy aktor poczuł okropny ból i zawroty głowy. Czuwająca przy nim żona, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, natychmiast wezwała pogotowie. Niezbędna okazała się interwencja neurochirurgów.

Operacja się udała i aktor zaczął powoli wracać do zdrowia. Proces rehabilitacji był jednak żmudny i długi. Na początku stosował się do zaleceń żony, która prosiła, by bardziej o siebie dbał i więcej odpoczywał. Jednak, gdy tylko poczuł się lepiej, Królikowski od razu wrócił do pracy na pełnych obrotach.

W rezultacie w lipcu przeszedł kolejną operację – trepanację czaszki. Zasłabł bowiem podczas jazdy samochodem. Kolejny kryzys przyszedł tuż przed świętami.

Aktor miał pojawić się na wigilii w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Jednak nie dał rady dotrzeć. Zastąpiła go żona. Jak donosił „Super Express”, już wtedy mówiło się, że stan zdrowia Pawła Królikowskiego nie jest najlepszy. Mylił słowa lub je zapominał.

Później „Fakt” podawał, że lekarze chcą mieć gwiazdora pod stałą obserwacją. Boże Narodzenie serialowy Kusy spędził więc w szpitalu.

Obok jego łóżka czuwali jednak najbliżsi. Stale obecna była Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Odwiedzały go także dzieci. Pojawiali się również koledzy z branży.

– Wszyscy bardzo się przejęliśmy. Trzymam za Pawła mocno kciuki i wierzę, że szybko wróci do zdrowia i do domu. Rozumiem, co przeżywają jego najbliżsi. Sam kilkanaście lat temu w takim samym czasie miałem zawał. Wiem co to znaczy spędzić święta i Nowy Rok w szpitalu – mówił w rozmowie z „Faktem” Bogdan Kalus.

– Paweł to fantastyczny i ciepły facet bez zadęcia. Musi wyzdrowieć – dodał kolega Królikowskiego z planu „Rancza”.